Organoids Factory Lab in finale al Community Award di SIOS24 Winter: un futuro brillante per la salute da Salerno a Milano

Un traguardo importante per Organoids Factory Lab! La startup salernitana, guidata da Carminia Marina Ingenito e Antonietta Cicalese, è tra i finalisti del prestigioso Community Award di SIOS24 Winter. Il 17 dicembre, a Milano, in Piazza Affari, Palazzo Mezzanotte, si sfiderà con le migliori startup italiane per un posto sul podio dell’innovazione.

Un futuro brillante per la salute Organoids Factory Lab punta a rivoluzionare la ricerca biomedica grazie all’utilizzo di organoidi umani, colture cellulari 3D che riproducono fedelmente i tessuti di origine come minuscoli organi coltivati in provetta. Questa tecnologia innovativa, sostenuta dal finanziamento CAMPANIA FESR 2021/2027, grazie all’ AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 e premiata con il premio CTE Calliope a Digithon 2024, permetterà di accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie personalizzate, offrendo nuove speranze per la cura di numerose malattie.

La scelta di Milano, da sempre cuore pulsante dell’innovazione, come sede della finale non è casuale, ma sottolinea l’importanza che l’innovazione riveste nel nostro Paese. Organoids Factory Lab è pronta a rappresentare Salerno ed a dimostrare al mondo il potenziale delle sue ricerche.

Le fondatrici: un binomio vincente “Siamo entusiasti di poter portare l’innovazione salernitana a Milano”, ha dichiarato Carminia Marina Ingenito, CEO di Organoids Factory Lab. “Grazie ai finanziamenti ottenuti e ai riconoscimenti ricevuti, come il premio CTE Calliope, siamo sempre più motivati a proseguire il nostro percorso e a migliorare la vita delle persone attraverso la ricerca scientifica.”

Antonietta Cicalese, co-fondatrice, ha aggiunto: “Insieme a Carminia, siamo determinati a portare avanti questo progetto ambizioso ed a fare la differenza nel campo della ricerca biomedica. Vi invitiamo a sostenerci, ancora una volta, votando per noi sulla piattaforma di Startup Italia a partire dal 9 dicembre fino al 16 dicembre alle ore 16:00.