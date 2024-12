DA CAVA DE’ TIRRENI AD ANGRI, DA AMALFI A SAN VALENTINO TORIO: SINDACI PROROGATI FINO AL 2026

Adesso c’è la decisione ufficiale e, quindi, anche la campagna elettorale puo’ essere gestita ed organizzata sulla base di dati certi e non di semplici illazioni: per i Comuni che hanno votato a Settembre del 2020, in piena emergenza Covid, la scadenza è stata prorogata alla Primavera del 2026, con un allungamento del mandato di ben 6 mesi. La decisione del Ministero dell’Interno riguarda i comuni di Angri, Amalfi, Casalvelino, Celle di Bulgheria, Cava de’ Tirreni, Ispani, Laurino, Lustra, Maiori, Pertosa, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Valentino Torio, Sant’Angelo a Fasanella, Sassano, Sicignano degli Alburni

