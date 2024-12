SAN CIPRIANO PICENTINO, SAN MANGO PIEMONTE E CASTIGLIONE IN PREFETTURA PER EMERGENZA FURTI

“A seguito della nostra richiesta, questa mattina, il Signor Prefetto di Salerno ci ha ricevuto a Palazzo di Governo, per una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, dedicato al fenomeno dell’emergenza furti sul territorio, registrato nelle ultime settimane. Dalle Istituzioni presenti al tavolo abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni sulla ferma volontà di arginare il problema, mediante una meticolosa attività di indagine, già in corso, ma anche con un costante e crescente controllo del territorio, grazie all’impiego di nuovi uomini delle Forze dell’Ordine.”

Lo scrivono I Sindaci di San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte e Castiglione del Genovesi.

Ai cittadini del nostro comprensorio chiediamo la massima collaborazione per poter individuare i responsabili dei furti: ogni movimento sospetto, ogni autovettura che possa suscitare qualche preoccupazione, vanno segnalati, immediatamente, alle Forze dell’Ordine. L’appello è di lavorare in sinergia per garantire maggiore sicurezza e tranquillità al nostro territorio, anche alla vigilia delle Festività Natalizie.

Ringraziamo il Signor Prefetto di Salerno Dott. Francesco Esposito per la immediata disponibilità. Un ulteriore ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine che, senza sosta, lavorano per garantire la nostra sicurezza.”

