COMUNALI 2025. SI VOTA NELLA PRIMAVERA DEL 2026: LA DECISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Il Ministero dell’Interno ha chiarito, con una propria circolare inviata a tutti le Prefetture d’Italia, quando si terranno le elezioni comunali dei centri che, in piena emergenza Covid, votarono a Settembre del 2020: la scadenza è stata prorogata alla primavera del 2026, come, nella stessa circolare, si stabilisce che per i Comuni che hanno votato a Settembre del 2021, si tornerà alle urne nella primavera del 2027. Una decisione che era nell’aria ma che riguarda solo le Amministrazioni Comunali che, di fatto, usufruiranno di una proroga di 6 mesi per riallineare le scadenze di mandato con il voto nella finestra primaverile.

Tra i comuni della Provincia di Salerno che andranno al voto nella Primavera del 2026 figurano Cava de’ Tirreni, San Valentino Torio, Angri ed Amalfi.