ELLY SCHLEIN ESCLUDE ESPULSIONI PER CHI HA VOTATO TERZO MANDATO: “NON SIAMO QUEL TIPO DI PARTITO”

Il Pd nazionale non adotterà nessun provvedimento nei confronti dei consiglieri regionali del Partito Democratico della Campania che, in aula, nonostante gli appelli della Segreteria Nazionale, hanno votato la legge Salva De Luca sul terzo mandato.

“Se ci saranno conseguenze per Vincenzo De Luca e il Pd campano? Noi abbiamo la parola ‘democratico’ anche del nome, non siamo mai stati quel tipo partito. Non abbiamo neanche gli strumenti per espellere o stracciare tessere”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’evento organizzato dal Domani al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra, a Roma.