IL PD DELLA CAMPANIA E’ AI PIEDI DI DE LUCA: IL GOVERNATORE VINCE IL PRIMO ROUND CON LA SCHLEIN

Otto consiglieri regionali su nove che votano a favore della legge Salva De Luca, nessun commento da parte delle Segreterie Provinciali del Pd della Campania, tutti zitti gli altri dirigenti del Partito Democratico Regionale. Il Pd della Campania è ai piedi di De Luca ed il Governatore della Campania ha vinto, nettamente il primo round dell’incontro – ancora lungo – con la Segretaria Nazionale Elly Schlein. Il voto non in linea con l’indicazione nazionale è il segnale di un Pd che difende il suo fortino, quello del Consiglio Regionale e, perchè no, anche della Giunta Regionale, non ammettendo intromissioni in una scelta politica, al di là delle dichiarazioni. Se, dunque, dovesse rimanere tutto cosi’ come fotografato dal Consiglio Regionale di questa mattina, Casillo & Co., a partire da domani, devono iniziare ad immaginare la loro candidatura alle prossime regionali all’interno delle civiche di De Luca: Campania Libera, De Luca Presidente, A Testa Alta. Allo stesso tempo, il Partito Democratico nazionale dovrà sostituire l’attuale classe dirigente campana ed iniziare a lavorare sul nome di un candidato alternativo a De Luca, insieme al Movimento 5 Stelle ed Alleanza Verdi Sinistra. Sullo sfondo l’esito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e, soprattutto, in Umbria dal cui esito De Luca spera di vedere una Schlein indebolita e, fortemente, ridimensionata.

