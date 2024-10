Fra 10 anni cosa farò? “Io in realtà sono un’aspirante regista, che probabilmente aspirerà per tutta la vita. Penso che la politica sia davvero l’unico contratto a termine che ci dovrebbe essere finché possiamo essere utili al Paese. Poi si vedrà, me ne occuperò a tempo debito”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a L’aria che tira, su La 7.

