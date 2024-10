MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “ANCORA POCHE LE CORSE FERROVIARIE VERSO SALERNO”

Nonostante il completamento dell’elettrificazione della linea e malgrado le diverse call di confronto e le dovute sollecitazioni trasmesse da parte nostra ai vertici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) non sono state adottate misure risolutive.”

In considerazione delle palesi difficoltà di mobilità -scandite quotidianamente anche in qualche community social- saranno reiterate ad horas i solleciti agli organi competenti e saranno interessate del problema sia la Presidenza della Commissione regionale Trasporti, sia l’Associazione Consumatori per le opportune valutazioni a tutela dei tantissimi pendolari -tra lavoratori e studenti- colpiti da tale disagio.