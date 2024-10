CENTRO DESTRA UNITO VERSO LE REGIONALI 2025: RIUNIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI A NAPOLI

In attesa di conoscere il nome del candidato Presidente di tutto il Centro Destra, a Napoli, i Consiglieri Regionali di Fratelli d’Italia (Carpentieri, Pisacane ed Amente), Lega (Nappi e Piccerillo), Moderati e Riformisti (Caldoro e Grimaldi) e Forza Italia (Cascone) si sono confrontati per mettere a punto una strategia comune, a partire dalla comunicazione, in vista delle delicate sedute di consiglio che attendono il lavoro di tutti i consiglieri regionali in carica. Il Centro Destra sta lavorando ad una mozione, con una forte connotazione politica, da presentare in occasione della prossima seduta del Consiglio Regionale: un documento politico che rappresenti, per alcuni aspetti, l’inizio della campagna elettorale ad un anno esatto dall’appuntamento con il voto per le Regionali in Campania, in programma ad ottobre del 2025. Nelle prossime settimane i consiglieri regionali del Centro Destra metteranno in campo una forte azione dimostrativa anche sul fronte della Sanità, spiegando ai cittadini della Campania tutto quello che non funziona all’interno del settore che, da quasi 10 anni, è stabilmente nelle mani del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

