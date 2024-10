IL PRESIDENTE DE LUCA APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE: “PER UN ANNO RACCONTERO’ LE ECCELLENZE DELLA CAMPANIA”

“Abbiamo deciso di far partire da una decina di giorni una campagna di informazione regionale e nazionale sull’attività della Regione Campania. Vi accompagneremo per tutto l’anno prossimo”. A parlare, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nel presentare il nuovo progetto di cartografia digitalizzata del territorio, annuncia una nuova ‘strategia comunicativa’ in vista dell’appuntamento elettorale delle regionali. “Da oggi in poi – spiega De Luca ai cronisti che gli chiedevano se intendesse dare così il via alla campagna elettorale – la Regione Campania parlerà solo dei problemi dei nostri concittadini. Niente politica politicante, perché non ce ne frega assolutamente niente. Da oggi si parla dei problemi della Campania e di tutte le scelte che faremo nei prossimi mesi, che sono le scelte di cui hanno bisogno la Regione Campania, i nostri concittadini e le nostre imprese. La politica politicante la terremo completamente fuori”. “Spiegheremo bene tutto quello che stiamo facendo – aggiunge il governatore -, ci concentreremo all’ultimo respiro sull’obiettivo di creare servizi di civiltà e lavoro. Il lavoro per i nostri giovani non viene dalla politica politicante, viene da una detezione totale, quasi ossessiva, all’attività dell’amministrazione, ed è quello che faremo nei prossimi mesi”. De Luca, quindi, annuncia: “Abbiamo deciso di presentare da oggi e per i prossimi mesi tutti i punti di eccellenza della Regione Campania, cioè tutti i primati che abbiamo raggiunto come governo regionale, anche per superare un limite che abbiamo avuto in questi mesi: siamo stati talmente presi dal lavoro da fare che in qualche caso non abbiamo comunicato neanche le cose realizzate”. L’intento è di “spiegare all’Italia che almeno in una ventina di campi siamo la prima Regione d’italia già oggi”.

Share on: WhatsApp