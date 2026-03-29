ELLY SCHLEIN (PD): “CON IL DECRETO FISCALE IL GOVERNO HA ROTTO IL PATTO CON IMPRENDITORI”

“Il decreto fiscale infligge un colpo durissimo alle imprese che avevano scommesso su Transizione 5.0: si ritrovano con un terzo di quanto lo Stato aveva garantito. È una rottura brutale della fiducia tra istituzioni e mondo produttivo. Questo governo ha cambiato le regole a partita in corso, spostato risorse e ignorato imprese e territori. Tre anni di calo della produzione industriale parlano da soli: il fallimento della destra sulle politiche industriali è conclamato. Ci batteremo in Parlamento per cancellare questi tagli e ripristinare le risorse. Le imprese e i lavoratori italiani meritano uno Stato che mantenga la parola”. Così su Instagram la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

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