ELLY SCHLEIN (PD): “CON IL DECRETO FISCALE IL GOVERNO HA ROTTO IL PATTO CON IMPRENDITORI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il decreto fiscale infligge un colpo durissimo alle imprese che avevano scommesso su Transizione 5.0: si ritrovano con un terzo di quanto lo Stato aveva garantito. È una rottura brutale della fiducia tra istituzioni e mondo produttivo. Questo governo ha cambiato le regole a partita in corso, spostato risorse e ignorato imprese e territori. Tre anni di calo della produzione industriale parlano da soli: il fallimento della destra sulle politiche industriali è conclamato. Ci batteremo in Parlamento per cancellare questi tagli e ripristinare le risorse. Le imprese e i lavoratori italiani meritano uno Stato che mantenga la parola”. Così su Instagram la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

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