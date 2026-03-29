CAMPAGNA, COMUNALI 2026. UNA DONNA SINDACO: IN CAMPO ADELE AMORUSO

Con un messaggio netto che mette al centro l’identità e il futuro della città, Adele Amoruso annuncia ufficialmente la propria candidatura alla carica di Sindaco per il Comune di Campagna. Una scelta che segna l’inizio di una stagione politica nuova, fondata sulla volontà di trasformare l’esperienza amministrativa in un motore di cambiamento profondo.

Oltre la politica delle parole: un volto e una storia

“Il cambiamento vero non è uno slogan elettorale, ma una scelta di vita e di impegno. È un volto, è una storia che oggi metto a disposizione della mia comunità,” dichiara Adele Amoruso. La sua candidatura non nasce dal nulla, ma si nutre di una visione rinnovata che fonde la conoscenza della macchina comunale – maturata come Assessore – con la fermezza e la coerenza dimostrate dai banchi del consiglio comunale.

“Porto con me la concretezza di una visione donna: una capacità di ascolto concreta e finalizzata alla risoluzione dei problemi”.

Dalle frazioni al centro: un’unica visione di città.

Il progetto di Amoruso punta a ricucire il tessuto sociale e geografico di Campagna. “Le mie radici sono nelle nostre frazioni, dove batte il cuore della mia storia personale, ma la mia quotidianità attraversa ogni angolo del territorio”, spiega la candidata.

“Voglio rappresentare ogni cittadino con quella sensibilità pragmatica che nasce dall’amore per Campagna, superando le vecchie logiche di divisione per costruire una città che non sia solo un luogo dove crescere, ma un posto dove i giovani scelgano di restare”.

A sostenere la candidatura di Adele Amoruso è una squadra straordinaria di donne e uomini, un mix di energie nuove e competenze consolidate, uniti dalla passione per Campagna. Il metodo di lavoro sarà diametralmente opposto a quello del passato: il programma nascerà dal basso.

“Nei prossimi giorni saremo presenti in ogni quartiere e in ogni frazione,” annuncia Amoruso. “Non per fare promesse calate dall’alto, ma per ascoltare. Il vero rinnovamento parte dal dialogo costante con chi vive la città ogni giorno. Le vostre idee e le vostre speranze saranno le fondamenta della nostra azione amministrativa.”

La sfida di Adele Amoruso è chiara: tracciare una strada basata su trasparenza, determinazione e concretezza. “Non stiamo solo affrontando una sfida elettorale,” conclude, “stiamo scrivendo insieme una nuova pagina per la nostra terra, con la forza di chi sa che il domani si costruisce oggi, con impegno e dedizione quotidiana. Corriamo insieme verso il domani.”

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