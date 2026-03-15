ELLY SCHLEIN (PD): “NO AD USO DELLE BASI MILITARI E LAVORARE PER LIMITARE IL CARO ENERGIA”

La scelta del presidente Usa Donald Trump di sbloccare il gas russo è “un errore drammatico. Naturalmente Putin se ne avvantaggerà per continuare a finanziare la sua invasione criminale in Ucraina. Ieri il Financial Times sottolinea che quello energetico è uno dei principali campi di battaglia del conflitto. Quindi è ovvio che di questo rincaro dei prezzi dell’energia si avvantaggiano innanzitutto Putin e Trump. Quelli che invece la pagano più cara sono gli italiani. Sempre il Financial Times, qualche giorno fa, ha pubblicato uno studio che rivela come il Paese più esposto alle conseguenze economiche di questo rincaro dell’energia sia l’Italia”. Lo ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein, intervistata dal ‘Corsera’. La leader del pd invita il governo Meloni a ”negare da subito” ogni supporto agli attacchi Usa e ad agire sul caro benzina .”Anche l’altro giorno -ha avvertito Schlein- in Aula Meloni non è riuscita a escludere chiaramente che, al di là degli accordi, si dia alcun tipo di autorizzazione per supportare gli attacchi di Trump verso l’Iran. Noi chiediamo al governo non di dire, come sta facendo adesso, ‘se ce lo chiederanno torneremo in Parlamento’, ma di chiarire subito che negherebbe l’autorizzazione, anche perché si porrebbe in contrasto con la nostra Costituzione”.

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