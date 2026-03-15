REFERENDUM, ANTONIO TAJANI DA SAN MARZANO SUL SARNO: “IN CAMPANIA TROPPI CASI DI CATTIVA GIUSTIZIA”

“La provincia di Salerno ha conosciuto troppi casi di cattiva giustizia. La vicenda di Pasquale Aliberti è diventata un simbolo, ma come lui ci sono tanti altri cittadini che hanno pagato sulla propria pelle errori e lungaggini del sistema. Per questo è importante mobilitarsi e votare sì al referendum sulla giustizia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, collegandosi a un incontro del partito per il sì al referendum promosso a San Marzano sul Sarno. All’appuntamento, organizzato dall’avvocato Carmela Zuottolo, hanno preso parte il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, il vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania Roberto Celano e Guido Milanese.

A chiudere l’incontro è stato il segretario regionale di Forza Italia Campania Fulvio Martusciello. “Quella per il sì -ha assicurato Martusciello- non è una battaglia contro la magistratura ma una battaglia per una giustizia più giusta. In Campania troppe vicende hanno dimostrato quanto possano pesare errori giudiziari e processi senza fine sulla vita delle persone. Il referendum serve a rafforzare le garanzie dei cittadini e a rendere il sistema più equilibrato ed efficiente. Per questo dobbiamo mobilitarci con convinzione per il sì”, ha concluso l’eurodeputato azzurro.