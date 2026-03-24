ELLY SCHLEIN (PD): “POLITICHE 2027, CI FAREMO TROVARE PRONTI E TROVEREMO ACCORDO SU PRIMARIE”

“Noi” del campo progressista “in qualunque momento si andrà a votare ci faremo trovare pronti”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Di Martedì, su La7.

“Noi – aggiunge – troveremo l’accordo” anche sulle primarie “come abbiamo fatto l’anno scorso, quando dopo vent’anni, abbiamo messo insieme la stessa coalizione progressista in tutte le regioni che andavano al voto, strappando delle vittorie importanti come quella in Puglia, in Campania. Ci metteremo d’accordo sul programma che dovremmo costruire per l’alternativa, ma non partiamo da zero, perché abbiamo portato avanti tantissime iniziative unitarie per cui ci siamo battuti in Parlamento e in piazza”.

“Ci metteremo d’accordo su programma e primarie, ho dato la mia disponibilità su qualunque modalità selezioneremo, ma oggi il punto non è quello: non cadiamo in un dibattito politicista, ieri 5 milioni in più” di italiani “sono andati a votare no rispetto a quelli che hanno votato Pd, Avs e M5s, che sono le forze che hanno sostenuto il no. Ci vogliamo chiedere come ricostruire un rapporto di fiducia, prossimità con queste persone? Quali sono le proposte da portare avanti?”, conclude Schlein.