PROVINCIALI 2026. NEL PD ACQUE AGITATE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE, SPUNTANO I NOMI DI VOLPE E VALIANTE

All’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno si iniziano ad agitare le acque in vista della imminente scelta del candidato Presidente a Palazzo Sant’Agostino. Dopo le prime voci sulla possibile candidatura dell’attuale Sindaco di Bellosguardo Geppino Parente, sono arrivate anche le controproposte, anche se non ufficializzate, a cominciare da quella di Mimmo Volpe, Sindaco del Comune di Bellizzi. A rendere, ancora piu’ calda, l’atmosfera alcune dichiarazioni dell’attuale Sindaco di Cuccaro Vetere Simone Valiante.

“Al peggio non c’e’ mai limite” scrive Valiante ” in Provincia di Salerno. Se fosse vera l’indiscrezione giornalistica che il PD locale e’ alla ricerca di un candidato presidente della Provincia “a termine”, per poter consentire a De Luca che non e’ candidabile il prossimo 4 maggio, di potersi candidare tra un anno, saremmo di fronte ad una commedia tragicomica, per non dire di peggio. Una vicenda surreale, ancora una volta unica in Italia. Ma non si può, in maniera molto più seria, insieme ad una colazione ampia, utilizzare questo appuntamento per provare a valorizzare un nuovo gruppo dirigente, uno dei tanti sindaci bravi che il PD ha espresso in questi anni e sui quali tanti di noi convergerebbero, o si ha, come al solito, paura della crescita politica degli altri? Ma che politica e’ questa?”