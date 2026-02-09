ELLY SCHLEIN TORNA A NAPOLI IL 14 FEBBRAIO: ECCO IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La leader del Partito Democratico Elly Schlein torna in Campania, a Napoli per la precisione, per sabato 14 Febbraio: un San Valentino speciale per la Segretaria Nazionale del Pd che ha scelto il Monastero di Santa Chiara, per l’ennesimo incontro con i dirigenti regionali del partito, con un focus dedicato alla formazione scolastica ed universitaria. Sul manifesto che preannuncia l’evento del 13 e 14 Febbraio c’è solo il nome della Segretaria Elly Schlein, con un programma ancora da scoprire e con la presenza dei vertici regionali del Partito Democratico che, almeno leggendo il testo dell’evento, non sembrano avere un ruolo da protagonisti.

