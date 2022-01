ENRICO LETTA (PD): “NO A CASELLATI, SE SALTA TUTTO RISCHIO VOTO ANTICIPATO”

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Enrico Letta respinge la possibilità di convergere sul nome di Elisabetta Casellati, Presidente del Senato, e lancia anche un messaggio ai possibili “traditori” dello schieramento di centro sinistra: “se salta tutto c’e’ il rischio del voto anticipato”. Parole rivolte, seppure in maniera indiretta, ai grandi elettori di Italia Viva ma anche a quelli del M5S che potrebbero essere tentati dal votare Casellati per evitare il sostegno a Mario Draghi e per lasciare il Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi.

