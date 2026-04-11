ENZO MARAIO (AVANTI PSI): “CENTRO SINISTRA, QUANDO UNISCE VINCE. ORA LA SFIDA NAZIONALE”

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“I riformisti sono una componente fondamentale del centrosinistra. Lo siamo stati in Toscana, dove abbiamo sostenuto con determinazione l’elezione del presidente Giani, e lo siamo nel Paese. Siamo centrali per costruire un’alleanza vincente e capace di governare”. Lo ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, intervenendo in videocollegamento al congresso del Psi di Siena.

“La Toscana è stata un laboratorio politico, così come la Campania e la Puglia. Dove ci si unisce attorno alle cose da fare, senza veti e valorizzando tutte le sensibilità, si vince. È su questa strada che dobbiamo costruire il nuovo centrosinistra nazionale”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del commissario regionale Gerardo Labellarte, è stato riconfermato segretario provinciale Alfredo Ardanese.

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