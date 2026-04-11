ENZO MARAIO (AVANTI PSI): “CENTRO SINISTRA, QUANDO UNISCE VINCE. ORA LA SFIDA NAZIONALE”

“I riformisti sono una componente fondamentale del centrosinistra. Lo siamo stati in Toscana, dove abbiamo sostenuto con determinazione l’elezione del presidente Giani, e lo siamo nel Paese. Siamo centrali per costruire un’alleanza vincente e capace di governare”. Lo ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, intervenendo in videocollegamento al congresso del Psi di Siena.

“La Toscana è stata un laboratorio politico, così come la Campania e la Puglia. Dove ci si unisce attorno alle cose da fare, senza veti e valorizzando tutte le sensibilità, si vince. È su questa strada che dobbiamo costruire il nuovo centrosinistra nazionale”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del commissario regionale Gerardo Labellarte, è stato riconfermato segretario provinciale Alfredo Ardanese.