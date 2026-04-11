PROVINCIALI DI SALERNO. FORZA ITALIA SI STRINGE ATTORNO AL CANDIDATO PRESIDENTE PASQUALE ALIBERTI

“Un lungo applauso ha accolto l’ingresso di Pasquale Aliberti nella sede del partito a Salerno. La direzione provinciale, convocata per la raccolta firme a sostegno della sua candidatura, si è trasformata in un comitato elettorale permanente fino al giorno delle elezioni, come ha spiegato Roberto Celano”. Così in una nota di Forza Italia “Forza Italia darà a supporto della sua candidatura oltre 160 firme ed è mobilitata per ottenere uno straordinario risultato”, ha dichiarato Attilio Pierro. “Non abbiamo ancora fatto nulla – ha detto il segretario regionale Fulvio Martusciello – le firme non sono i voti, scateniamoci per avere finalmente una provincia libera”, ha concluso.

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