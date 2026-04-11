PROVINCIALI DI SALERNO. FORZA ITALIA SI STRINGE ATTORNO AL CANDIDATO PRESIDENTE PASQUALE ALIBERTI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Un lungo applauso ha accolto l’ingresso di Pasquale Aliberti nella sede del partito a Salerno. La direzione provinciale, convocata per la raccolta firme a sostegno della sua candidatura, si è trasformata in un comitato elettorale permanente fino al giorno delle elezioni, come ha spiegato Roberto Celano”. Così in una nota di Forza Italia “Forza Italia darà a supporto della sua candidatura oltre 160 firme ed è mobilitata per ottenere uno straordinario risultato”, ha dichiarato Attilio Pierro. “Non abbiamo ancora fatto nulla – ha detto il segretario regionale Fulvio Martusciello – le firme non sono i voti, scateniamoci per avere finalmente una provincia libera”, ha concluso.

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