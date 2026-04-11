COMUNALI 2026. ROBERTO FICO SPEGNE POLEMICHE SU SALERNO: “SOLO UN TERRITORIO DOVE NON C’E’ STATO ACCORDO”

“Il nuovo Sud è fuori dalla retorica, è protagonista in crescita, di attori politici, di un popolo che vuole essere protagonista della crescita del Sud e dell’Europa. Rispetto alle primarie, se il fronte progressista deciderà per farle, va benissimo. L’importante oggi è parlare di contenuti, di programmi che saranno quello che veramente gli elettori voteranno”. Lo ha detto Roberto Fico, governatore della Campania, a margine dell’iniziativa “La nuova questione meridionale nell’Europa di oggi – A 100 anni dagli scritti di Antonio Gramsci”, organizzata a Napoli dall’europarlamentare Sandro Ruotolo. Fico ha parlato anche dell’alleanza Pd-M5S in diversi comuni in Campania: “Io credo che il punto principale e fondamentale – ha detto – siano sempre i contenuti. Oggi in questo mondo quello di cui dobbiamo parlare sono i problemi veri e concreti che hanno le persone e che vivono sui territori, quindi penso al piano casa, all’aumento dei costi, alla scuola, alla sanità,. Io penso che queste siano le risposte che noi dobbiamo dare. Bisogna parlare della qualità del lavoro e del salario, si deve parlare di uno sviluppo anche sull’ecosostenibile, della lotta al cambiamento climatico, della gestione dei rifiuti, della gestione dei beni comuni. Poi sul territorio abbiamo chiuso tantissimi accordi con il Partito Democratico, con Avs, in alcuni territori no, ma niente cambia rispetto alla prospettiva che noi portiamo avanti a livello nazionale e in Regione Campania”. Alla domanda sull’ex governatore De Luca candidato a sindaco di Salerno, Fico ha detto: “E’ semplicemente un territorio dove non si è fatto un accordo. Non c’è niente da dire”.

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