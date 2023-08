EUROPEE 2024. VINCENZO DE LUCA CANDIDATO CON IL PARTITO DEMOCRATICO ?

Per il momento resta come dubbio ma, di certo, è una delle ipotesi in campo: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, come gli altri leader del Pd nel Sud Italia, in corsa per le prossime elezioni europee del 9 Giugno 2024. Nessuna conferma, nessuna smentita, nè da Napoli, nè da Roma perchè l’eventuale candidatura di De Luca, che sconvolgerebbe i piani di chi, dall’interno della maggioranza, spera di sfruttare in Campania il marchio politico del Governatore, è legata anche alle scelte della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Candidare i big, misurarne la forza elettorale e poi riconoscerne i meriti – magari con l’ok al terzo mandato ma anche con una pace politica – ma soprattutto mantenere la cifra elettorale sopra la media delle ultime competizioni elettorali, a cominciare dalle Politiche del 2022.

