EUROPEE, IL GOVERNO PRONTO AD ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DAL 4% aAL 3%

Quella che era una semplice voce sta diventando una trattativa concreta. E, cosi’, la maggioranza di centro destra del Governo Meloni sarebbe disposta a modificare la Legge Elettorale per le Europee, abbassando, di un punto, l’asticella per l’accesso alla distribuzione dei seggi che passerebbe dall’attuale 4% al 3%.

Abbassare la soglia di sbarramento per le Europee dal 4 al 3%: l’ipotesi prende corpo nelle interlocuzioni fra maggioranza e alcuni partiti di opposizione, e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri sul tema, come confermano fonti di centrodestra e delle minoranze, lasciando intendere che un accordo non è lontano. Il tema era stato posto soprattutto da Avs nei mesi scorsi. La trattativa si è sviluppata in Senato, e sarebbe stato coinvolto anche il ministro per l’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Da parte di FdI, spiega un autorevole esponente del partito di Giorgia MELONI, “non c’è alcuna preclusione”