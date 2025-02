FDI, AL VIA LA STAGIONE DEI CONGRESSI: SI PARTE IL 22 FEBBRAIO CON SALERNO CITTA’

Per Fratelli d’Italia parte, nuovamente, la stagione dei Congressi per l’elezione dei nuovi vertici del partito di Giorgia Meloni. In attesa di conoscere il calendario degli appuntamenti in Provincia, che spetta al Coordinamento Provinciale, sono stati già fissati alcuni appuntamenti per i Comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Tra questi il Comune di Salerno dove il prossimo 22 Febbraio gli iscritti di Fratelli d’Italia saranno chiamati ad eleggere il nuovo Portavoce Cittadino ma anche i componenti del direttivo del Comune capoluogo.

Si passerà, poi, alla celebrazione dei Congressi all’interno dei Comuni con una popolazione inferiore con un calendario che sarà reso pubblico nelle prossime settimane.

Non è, invece, in calendario il congresso Provinciale, celebrato lo scorso anno, con l’elezione dell’attuale Coordinatore Provinciale di Salerno Giuseppe Fabbricatore.