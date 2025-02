FORZA ITALIA. DAL 22 FEBBRAIO AL VIA I CONGRESSI CITTADINI IN TUTTA LA PROVINCIA DI SALERNO

Il calendario è nelle mani del Coordinatore Provinciale Roberto Celano che, a partire dal 22 Febbraio, con l’ok del Coordinamento Regionale, procederà a fissare le date dei Congressi Cittadini di Forza Italia in tutta la Provincia di Salerno.

Da Salerno Città a Cava de’ Tirreni, da Scafati a Nocera Inferiore, da Pagani a Battipaglia, da Eboli ad alcuni centri del Cilento: sono almeno 30 i comuni dove, entro la fine della Primavera, Forza Italia si appresta a rinnovare la propria classe dirigente, in vista delle prossime elezioni Regionali ma anche di alcuni importanti appuntamenti con le Comunali come per Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani, che andranno al voto, salvo diversa indicazione del Ministero dell’Interno, nella primavera del 2026.