PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO PRESENTA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE: AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE

E’ iniziata, anche se non in maniera ufficiale, la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali a Pagani con il Sindaco Lello De Prisco che, superata la fase della crisi politica all’interno della sua stessa maggioranza, si appresta a presentare la nuova giunta nel corso del Consiglio Comunale ed a preparare l’appuntamento con le elezioni della primavera del 2026. De Prisco, di certo, sarà in campo per il suo secondo mandato e non attenderà, di certo, gli avversari per dare inizio alla sua campagna elettorale, a cominciare dalla composizione delle liste che sosterranno la sua terza esperienza da candidato alla carica di Sindaco di Pagani. Negli altri campi politici, intanto, qualcosa inizia a muoversi con il centro sinistra che potrebbe sostenere la corsa dell’ex Sindaco Bottone ed il centro destra alle prese con l’ennesima spaccatura sul nome del candidato sindaco.

