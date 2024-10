FEDERICO CONTE DALL’EVENTO CON SANDRO RUOTOLO: “UNA PROPOSTA UNITARIA PER LA REGIONE CAMPANIA”

Questi incontri devono essere, pur in un ampio contesto generale, l’occasione per avviare una riflessione puntuale sul ruolo programmatorio della Regione e sullo stato del Partito democratico: due ferite aperte sulle quali continua, ormai non più giustificata, la polemica sul cosiddetto terzo mandato.

Le novità portata nel partito da Elly Schlein hanno creato le condizioni per assorbire il dissenso a sinistra, come per Articolo Uno, e per avviare in tutte le regioni una fase nuova. Solo in Campania ci sono difficoltà, per ragioni vecchie e nuove, che vanno capite e superate.