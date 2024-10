PIETRO COSTABILE (FI GIOVANI): “DA BATTIPAGLIA IL MESSAGGIO DI MARTUSCIELLO PER L’EUROPA E LA REGIONE CAMPANIA”

“L’Onorevole Fulvio Martusciello, nostra autorevolissima guida, ancora una volta prospetta un futuro diverso, migliore, proteso verso l’Unione Europea che è oggi sinonimo di civiltà e di progresso, nel quale anche la Regione Campania può avere un ruolo da protagonista, avendo tutte le carte in regola per presentarsi appieno come territorio europeo ed europeista. Per questo motivo Forza Italia ha un grande progetto in campo per le prossime elezioni regionali del 2025, e sono certo sapremo rappresentare al meglio i tanti cittadini che hanno compreso quali errori abbia commesso e commetta ancora la sinistra alla guida della nostra regione.”

È quanto dichiara Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani in Campania e coordinatore provinciale di Salerno, al margine dell’incontro promosso questo pomeriggio al comune di Battipaglia dall’associazione “Radici e Valori”, che ha visto come ospite d’onore e principale relatore l’Onorevole Fulvio Martusciello, capo delegazione per FI al parlamento europeo e segretario regionale del partito in Campania.

