FEDERICO CONTE: “RAFFORZATA LEADERSHIP DI SCHLEIN, CAMPANIA UNITA’ E CAMBIAMENTO”

Arriva dall’ex deputato Federico Conte, oggi all’interno del Partito Democratico, uno dei primi commenti dopo le vittorie del Pd in Emilia Romagna ed in Umbria.

“ Una doppia vittoria” dichiara Federico Conte, “che rafforza e rilancia la leadership di Elly Schlein e pone le basi per un nuovo protagonismo del Pd alle prossime elezioni regionali, campane e pugliesi, nel segno dell’unità e del cambiamento. Una occasione preziosa e imperdibile per porre al centro del dibattito politico nazionale il valore e le potenzialità del Mezzogiorno anche in vista delle elezioni politiche . “