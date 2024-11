INCHIESTA COOPERATIVE, LA PROCURA CHIEDE CONDANNA A 4 ANNI PER IL CONSIGLIERE REGIONALE SAVASTANO

È di quattro anni ed un mese la richiesta di condanna formulata dai pm Elena Cosentino e Guglielmo Valenti nei confronti del consigliere regionale della Campania, Giovanni “Nino” Savastano, a processo a Salerno per corruzione. Questa mattina nella Cittadella Giudiziaria di Salerno c’è stata la requisitoria dei pm nell’ambito del processo di primo grado. Nel 2021 la Procura ha acceso i riflettori sui rapporti tra il Comune di Salerno – di cui Savastano è stato a lungo assessore – e le cooperative sociali che si occupavano della gestione del verde pubblico. A processo insieme al consigliere regionale c’è anche Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, imprenditore per il quale è stata chiesta una condanna di 4 anni e 8 mesi. Il 27 gennaio è in programma una nuova udienza con le possibili repliche da parte dei legali Giovanni Annunziata ed Agostino De Caro per Savastano e Giuseppe Della Monica e Gaetano Manzi per Zoccola.

