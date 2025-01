FELICIANA GAUDIANO TORNA IL PARLAMENTO: PRENDERA’ IL POSTO AL SENATO DI FRANCO CASTIELLO

Feliciana Gaudiano, già Senatrice del Movimento 5 Stelle dal 2018 al 2022, prima dei non eletti all’interno della Lista Proporzionale al Senato, prenderà il posto, a Palazzo Madama, di Franco Castiello, scomparso alla vigilia del Capodanno, dopo una lunga malattia. Per la Guadiano, che non ha mai abbandonato il suo impegno politico, con la partecipazione diretta anche alle ultime elezioni Europee, si tratta di un ritorno in Aula, dopo l’esperienza maturata dal 2018 al 2022.

I funerali di Franco Castiello, intanto, sono stati fissati per il 3 Gennaio nella sua Vallo della Lucania, nel cuore del Cilento, dove saranno in tanti a voler tributare l’ultimo saluto al politico che ha portato avanti tante battaglie per il territorio.