FENIMPRESE SALERNO INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTECAGNANO FAIANO

Nella mattina di oggi, 9 febbraio 2022, il direttivo di Fenimprese Salerno ha avuto il piacere di incontrare, presso la prestigiosa sede del Comune di Pontecagnano – Faiano, in via Alfani, l’Assessore dott. Dario Vaccaro, con deleghe all’Urbanistica, Edilizia, Condono, Attività produttive e Commercio, Politiche giovanili per il Comune di Pontecagnano – Faiano. L’incontro è stato pensato per una prima presentazione dell’associazione datoriale Fenimprese all’assessore Vaccaro e per mettere le basi per future collaborazioni, anche per progetti atti ad aiutare le imprese in questo difficile momento di ripresa post pandemia, tenuto conto anche dell’alto numero di associati che Fenimprese Salerno rappresenta nel territorio di Pontecagnano – Faiano, molto importante anche dal punto di vista economico e strategico per tutta la provincia di Salerno.

Al margine dell’incontro, il dott. Dario Vaccaro ha rilasciato una dichiarazione che riportiamo integralmente. “Questa mattina ho avuto il piacere di conoscere i vertici provinciali di Fenimprese Salerno. Con il presidente Camerini, il direttore Baldini ed il vice direttore Avv. Lucio Orlando, ci siamo a lungo confrontati su quella che è la situazione attuale per le PMI e sulla ripresa che necessariamente dovrà esserci dopo la fase pandemica. Sono convinto che in questo momento storico, a maggior ragione, vada aumentato il confronto tra chi rappresenta la pubblica amministrazione e le associazioni di categoria. Spero che questo di oggi sia stato solo il primo passo verso un dialogo, una collaborazione ed un confronto sempre più proficui e ne sono sicuro perché ho potuto constatare la dinamicità e la preparazione di un gruppo di dirigente così giovane e pieno di entusiasmo”.

Felice dell’incontro il Presidente Ezio Camerini di Fenimprese Salerno: “Ringrazio l’amministrazione comunale di Pontecagnano – Faiano, nella persona dell’assessore Dario Vaccaro, per averci ricevuti e per aver affrontato con noi importanti tematiche del territorio. Sono convinto che sarà possibile portare avanti progetti importanti con questa giunta, giovane, propositiva ed efficace”. Soddisfatto dell’esito dell’incontro anche il vice direttore Avv. Lucio Orlando: “Ho il piacere di conoscere personalmente l’Assessore Vaccaro, il Sindaco Lanzara e molti componenti della Giunta comunale e del Consiglio Comunale di Pontecagnano-Faiano, comune che da qualche anno è diventato il mio luogo di residenza e dove svolgo parte della mia attività professionale. Sono certo, che, come già stanno facendo in questi anni, saranno sempre pronti a cogliere tutte le opportunità, in particolare anche grazie ai Fondi statali ed europei, come quelli del PNRR, per aiutare le imprese del territorio e i giovani che si affacciano al mondo dell’imprenditoria e pertanto esprimiamo ancora una volta la nostra totale disponibilità a collaborare con loroo a progetti che possano portare benefici al territorio di Pontecagnano – Faiano”.