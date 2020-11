FISCIANO. ATTIVATO DRIVE IN PER TAMPONI DALLE 8:30 ALLE 13:30

Avendo registrato nelle ultime settimane un incremento dei casi positivi, in sinergia con la competente ASL, abbiamo deciso di attivare una 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙧𝙞𝙫𝙚-𝙞𝙣 presso l’Usca presente alla frazione Lancusi nei locali prospicienti l’associazione “la Solidarietà”.Lo comunica Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Il drive-in sarà a disposizione dalle ore 08.30 alle 13.00 per i cittadini che dovranno eseguire i tamponi molecolari direttamente a bordo del proprio veicolo, eliminando così la sosta di persone a piedi in attesa del proprio turno ed evitando la creazione di assembramenti.

L’attivazione della nuova modalità di fruizione del servizio renderà più rapide ed efficienti le operazioni di controllo per i nostri cittadini e risponde con efficienza alle esigenze presentatesi sul nostro territorio.

Share on: WhatsApp