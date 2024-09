FITTO IN EUROPA, SANGIULIANO IN BILICO: LE DUE SPINE DEL GOVERNO MELONI CHE NON VUOLE UN RIMPASTO

Due Ministri tengono sulle spine, anche se per ragioni diametralmente opposte, il Governo di Giorgia Meloni: da un lato c’è Raffaele Fitto che si appresta a sbarcare in Europa, all’interno della Commissione di Ursula von der Leyen, con una delega importante e che non potrà continuare a svolgere le funzioni di Ministro della Coesione; dall’altro lato c’è il Ministro Gennaro Sangiuliano con il caldo caso Boccia che, pur avendo fornito spiegazioni al Presidente del Consiglio, resta sempre in bilico. Due Ministeri che ballano e le altre forze di Governo, soprattutto Forza Italia, che alla vigilia dell’avvio della discussione sulla Legge di Bilancio, anche se in maniera velata, chiedono un rimpasto di governo.

Ed è proprio quello che Giorgia Meloni non vuole: aprire un mercato delle vacche con i dossier economici aperti e con Forza Italia e Lega che tirano per la giacchetta la maggioranza per ottenere provvedimenti che mettono a rischio l’intero equilibrio finanziario della legge di Bilancio.

Ed allora per il Ministero di Raffaele Fitto è già pronto l’assorbimento di deleghe e competenze a Palazzo Chigi, mentre per Sangiuliano l’obiettivo è di far passare un po’ di tempo e sperare che la vicenda passi in secondo piano rispetto alla ribalta degli ultimi giorni.