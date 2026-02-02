FORZA ITALIA. ATTILIO PIERRO NOMINATO VICE COORDINATORE PROVINCIALE A SALERNO

“La nomina a Vicesegretario provinciale di Forza Italia a Salerno con delega agli enti locali rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di servizio. Ringrazio il Segretario regionale Fulvio Martusciello per la fiducia e per questo importante incarico: metto sin da subito a disposizione del partito, dei nostri amministratori e di tutti i cittadini la mia esperienza e le mie competenze, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio e contribuire alla crescita di una proposta politica seria, moderata e vicina alle esigenze della comunità salernitana. Continuerò a lavorare con determinazione per il bene della provincia e per il futuro del nostro partito”.
Lo dichiara in una nota Attilio Pierro, deputato di Forza Italia e vicesegretario provinciale di Salerno.

