LEGA CAMPANIA. SABATO 7 FEBBRAIO A NAPOLI L’INIZIATIVA SUL REFERENDUM PER LA GIUSTIZIA

Si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 11:00, presso l’Hotel Palazzo Alabardieri (Via Alabardieri 38, Napoli), l’incontro pubblico dal titolo “Referendum della Giustizia”. L’evento, promosso dalla Lega Salvini Campania, si pone l’obiettivo di approfondire i temi della riforma del sistema giudiziario attraverso il confronto tra autorevoli esponenti della magistratura, dell’avvocatura e delle istituzioni parlamentari.

Il dibattito vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo tecnico e istituzionale:

• Avv. Claudia Eccher, Membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);

• On. Simonetta Matone, Deputata e Magistrato;

• Dott. Luigi Bobbio, Magistrato;

• Prof. Vincenzo Maiello, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università Federico II e Referente Regionale del Comitato “Sì” Giuliano Vassalli;

• Avv. Francesco Urraro, Vicepresidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato;

• Prof. Severino Nappi, Avvocato e Vicesegretario Regionale Lega Campania.

I lavori saranno moderati dal Sen. Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Antimafia. L’apertura dell’incontro sarà affidata ai saluti istituzionali dell’Avv. Angela Russo (Responsabile Organizzazione Regionale Lega) e dell’On. Gianpiero Zinzi (Deputato e Segretario Regionale Lega Campania).

L’appuntamento rappresenta un momento cruciale di analisi e confronto per illustrare ai cittadini e agli addetti ai lavori le ragioni del cambiamento e le prospettive di una riforma necessaria a garantire una giustizia più celere, efficiente e vicina ai cittadini.

