FORZA ITALIA CAMPANIA. DE ANGELIS LASCIA COORDINAMENTO AVELLINO PER IL VICE COORDINAMENTO REGIONALE

“Il Prof. Carmine De Angelis, coordinatore di Forza Italia in provincia di Avellino, entra nel coordinamento regionale come vice coordinatore con delega all’attuazione del programma regionale”. Ad annunciarlo è il coordinatore degli azzurri campani, Fulvio

Martusciello. “Scriveremo un programma partecipato e rappresentativo. Non ci sarà più divisione tra aeree interne e fascia costiera”, ha detto Martusciello.

“Ringrazio sinceramente il Segretario Nazionale, Antonio Tajani, e il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, per la fiducia accordatami e per avermi affidato questo prestigioso incarico. Conosco la Campania e le potenzialità della nostra regione anche attraverso l’esperienza maturata come primo cittadino di Chiusano San Domenico e come consigliere a Palazzo Chigi del Vice Presidente del Consiglio Tajani. Già prima di tale investitura ho dato voce alle strategie che Forza Italia ha messo in atto nei nostri territori. Quella che mi attende sarà per me un’esperienza umana e politica straordinaria, fatta di intenso lavoro e, sono certo, di ottimi risultati, anche perché potrò contare su dirigenti, eletti, collaboratori e i simpatizzanti azzurri della regione. Pur nel rispetto dell’impegno che mi deriva dal nuovo incarico, il senso di responsabilità e il rigore istituzionale mi impongono di affidare ad altri la gestione provinciale del Partito. Sicuro che il buon lavoro compiuto in questi anni possa continuare in vista degli importanti impegni elettorali di ottobre 2025. La nomina di Vice Coordinatore regionale con delega all’attuazione

del programma rende necessario realizzare una piattaforma programmatica concreta e di prospettiva in grado di promuovere il buon governo per il territorio della Campania”. Così in una nota il neo Vice Segretario di Forza Italia della Regione Campania, Carmine De Angelis