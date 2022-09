FORZA ITALIA. DA NAPOLI MARTUSCIELLO ANNUNCIA IL NUOVO COORDINAMENTO PROVINCIALE

L’appuntamento è già fissato: Viviamo Insieme vinciamo insieme, la nuova squadra azzurra” martedì 6 settembre l’onorevole Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, presenta l’organigramma delle cinque province. L’appuntamento alle ore 11 presso la sede di Forza Italia Campania Forza (Corso Umberto 1, n.35). Dopo le polemiche successive alla presentazione delle candidature domani, a Napoli, il Commissario Regionale di Forza Italia annuncerà anche il nuovo organigramma del Coordinamento Provinciale di Salerno di Forza Italia: la scorsa settimana è arrivata la nomina per Roberto Celano, indicato quale nuovo Responsabile Regionale per gli Enti Locali in Campania. Domani, invece, ci saranno le nomine per i ruoli politici sul territorio, da portare avanti in questa fase finale della campagna elettorale ma anche per il dopo Politiche 2022 quando si inizierà a guardare agli appuntamenti con le amministrative del maggio 2023.

