FORZA ITALIA. DOMANI SI DISCUTONO LE LISTE PROPORZIONALI DELLA CAMPANIA

Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia, insieme ai vertici del partito di Silvio Berlusconi, nella giornata di domani metterà mano alle liste proporzionali della Campania, tanto per la Camera dei Deputati quanto per il Senato. Minimi i margini di manovra, considerato che sono già dati per scontati i nomi dei capolista per la Camera – lo stesso Tajani e Marta Fascina – come anche per il Senato – con Silvio Berlusconi che si alternerà con Anna Maria Bernini – ma si tratta sui posti al numero 3.

Una postazione che potrebbe rivelarsi ben piu’ preziosa della semplice numerazione, considerato che tutti i capolista della Campania saranno, anche, candidati all’interno di Collegi Uninominali dati per vincenti. Insomma, alla fina la corsa sarà tutta per la conquista della terza posizione in lista. Ed a decidere tutto sarà Antonio Tajani, insieme ai vertici nazionali del partito degli azzurri.