FORZA ITALIA FRENA SU IPOTESI TERZO MANDATO: OGNI MODIFICA DEVE PASSARE IN PARLAMENTO

No a proroga voto Martusciello: “Un decreto legge non è ipotesi “Un decreto legge in materia elettorale? Non penso sia una via possibile. Qualsiasi modifica deve essere approvata dal Parlamento, perché parliamo di diritti fondamentali. E il diritto affinché una legislatura duri cinque anni – non un giorno in più né uno in meno – non può essere compresso”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, circa la possibilità che la tornata elettorale prevista inautunno sia spostata a marzo prorogando le legislature regionali coinvolte. “Vedo complicata una proroga delle elezioni a marzo – aggiunge – perché non ci sono motivazioni concrete a sostenerla. Quando nel 2020 si decise di posticipare il voto, fu per motivi di sicurezza nazionale, in piena emergenza Covid. Oggi, quali sarebbero le ragioni? Forse il diritto di Zaia di tagliare il nastro delle Olimpiadi? È evidente che non stiamo parlando di un’emergenza”. E quanto al tema del terzo mandato, conclude Martusciello, “se ne potrà eventualmente discutere solo dopo aver svolto regolarmente questo turno elettorale invernale”.

