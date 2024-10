FORZA ITALIA GIOVANI: DA DOMANI A DOMENICA 6 OTTOBRE I GAZEBO IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno ha aderito con slancio alla nuova iniziativa dedicata al tesseramento, prevista per il weekend del 5 e 6 Ottobre dal Sottosegretario di Stato On. Tullio Ferrante, responsabile nazionale delle adesioni per Forza Italia.

I giovani azzurri saranno di fatti attivi su tutto il territorio provinciale, con gazebo organizzati in collaborazione con i dirigenti e gli attivisti di Forza Italia nei comuni di Salerno, Angri, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno e Scafati. Un momento di impegno politico e di propaganda dei temi che rappresentano da sempre il partito fondato da Silvio Berlusconi, che il coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, guidato da Antonio Trezza, Martina Manzo e Silvia Romaniello ha voluto aprire con un aperitivo previsto per questa sera, alle ore 21,00, presso il Bar Nice di Salerno.

“Il nostro movimento cresce costantemente, nei sondaggi, negli iscritti, nell’impegno che profondiamo quotidianamente nell’interesse dei nostri elettori e di un futuro migliore per i territori nei quali siamo impegnati. E’ frutto della partecipazione crescente di tanti giovani, ma anche della guida che i nostri dirigenti ed eletti ci hanno offerto in un periodo che si è rivelato di vero rilancio per Forza Italia, a partire da Salerno dove il segretario provinciale dott. Roberto Celano sta svolgendo un lavoro encomiabile insieme con il segretario cittadino prof. Giuseppe Fauceglia, per passare alla Campania, che ha la fortuna di essere guidata da un vero politico di razza, infaticabile, eccellente nell’opera e nel coinvolgimento di tante personalità che si sono avvicinate al partito: parlo dell’Onorevole Fulvio Martusciello, capo della nostra delegazione parlamentare al Parlamento Europeo, nostro segretario regionale, che è sempre attento verso la nostra provincia e verso i più giovani.

Un plauso infine va al Sottosegretario di Stato, On. Tullio Ferrante, che ha voluto questo weekend di tesseramento per ribadire quanto impegno ci sia da parte dei dirigenti e degli eletti su tutti i territori in cui Forza Italia è rappresentata.

Questa sera sarà un momento di festa, per aprire il weekend di tesseramento: con un aperitivo, in centro a Salerno, per sostenere le attività locali nelle quali crediamo enormemente, nel capoluogo di una provincia alla quale ci dedichiamo ogni giorno, per offrirle un futuro migliore ed alternativo.”

E’ la dichiarazione di Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno e vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania.