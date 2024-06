FORZA ITALIA. IL 1 LUGLIO A SALERNO LA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL PARTITO

Tutti convocati: lunedi’ 1 luglio, a partire dalle 17:00, i dirigenti provinciali di Forza Italia sono stati convocati a Salerno, all’interno dei saloni del Polo Nautico, dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello per un confronto sull’esito delle elezioni Europee ed amministrative, ma anche per lanciare la corsa verso le prossime elezioni Regionali del 2025. Come già fatto per altre Province, è probabile che Martusciello, in occasione della riunione, possa apportare qualche modifica all’attuale assetto organizzativo del partito in Provincia di Salerno, come anche individuare i primi nomi per la candidatura alle prossime elezioni Regionali in Campania. Sono tante le disponibilità, alcune arrivano dall’interno del Coordinamento Provinciale stesso, altre dalla società civile. Lunedi’ prossimo, per Forza Italia Salerno, sarà, di sicuro, una giornata molto particolare.

