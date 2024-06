BARONISSI. DOMANI LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN CONSIGLIO, LUNEDI’ 1 LUGLIO LA GIUNTA

Finalmente, dopo una lunghissima attesa per la verifica dei verbali da parte della Commissione Elettorale, domani mattina, venerdi’ 28 Giugno, i Consiglieri Comunali eletti a Baronissi saranno, in maniera ufficiale, proclamati. E, da domani, scatteranno anche i 10 giorni per la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale nella quale il Sindaco Anna Petta presenterà le sue linee programmatiche ma anche la nuova Giunta. E, proprio per la Giunta, ci sarà da attendere ancora qualche giorno, perchè sarà ancora un fine settimana di incontri e di trattative, per definire la composizione della squadra di Governo che, salvo imprevisti, verrà presentata alla città nella mattinata di lunedi’ 1 Luglio.

