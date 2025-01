FORZA ITALIA IN VETTA A ROCCARASO PER L’INCONTRO INVERNALE: IN PROGRAMMA DALL’11 AL 12 GENNAIO

Fine settimana in vetta per Forza Italia che, da sabato 11 a domenica 12, si ritroverà a Roccaraso per una due giorni di incontri e dibattiti che, nella mattinata di domenica 12 gennaio, sarà conclusa dall’intervento del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani. Particolarmente ricco il programma della manifestazione che avrà alcuni momenti dedicati al territorio dell’Abruzzo con due incontri dedicati al valore della montagna ed alla capacità di attrarre turismo dei piccoli borghi.

Poi spazio ai temi nazionali, a cominciare dalla giustizia, con una conferenza alla quale prenderà parte anche il Vice Ministro Paolo Sisto, per il quale, da tempo, si parla con insistenza di una imminente elezione come Giudice della Corte Costituzionale.

Il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello prenderà parte, invece, all’incontro dedicato all’Euro ed all’Europa con il nuovo Corso Americano.