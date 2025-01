PONTECAGNANO FAIANO. L’APPELLO DI NOI MODERATI PER DIFENDERE IL COMMERCIO LOCALE

All’incontro, organizzato da Sonia Senatore, responsabile organizzazione per Noi Moderati Salerno, e Anna De Sio, coordinatrice cittadina, ha preso parte anche il consigliere di opposizione Giuseppe Bisogno, che porterà avanti questa battaglia anche in consiglio comunale, sottoponendo all’amministrazione Lanzara il documento che sarà stilato in queste ore, frutto di quanto emerso durante l’incontro. Quanto sta accadendo e quanto segnalano ogni giorno i cittadini fa emergere un dato importante: sono errori di incompetenza, sono temi che avevamo posto, attraverso il nostro candidato sindaco e oggi leader dell’opposizione Giuseppe Bisogno, perché il tema della viabilità è importantissimo.