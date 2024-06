FORZA ITALIA, LA PIAZZA DI NAPOLI PER CHIUDERE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER EUROPEE E COMUNALI

E’ tutto pronto per la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Forza Italia, in programma, domani 6 Giugno, a Napoli, a Piazza Matteotti dove il Segretario Nazionale del partito Antonio Tajani, insieme a tutti i candidati alla carica di Sindaco di Forza Italia della Campania, concluderà gli eventi del partito degli azzurri per le Europee ed anche per le elezioni amministrative. Secondo quanto filtra, dagli ambienti di Forza Italia, Tajani, accompagnato dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, al termine della manifestazione di Napoli, toccherà numerosi centri della Regione Campania, dove ci sono candidati a Sindaco espressione di Forza Italia: in provincia di Salerno è previsto l’arrivo del Ministro degli Esteri prima a San Marzano sul Sarno (Carmela Zuottolo) e, poi, a Nocera Superiore (Gaetano Montalbano).

