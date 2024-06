IMMA VIETRI (FDI): “RINGRAZIO IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA PER SOSTEGNO AI CANDIDATI DI FDI IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Ringrazio il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida per essere tornato in provincia di Salerno ribadendo la sua vicinanza al nostro territorio e il suo sostegno alla classe dirigente salernitana di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il deputato di FdI Imma Vietri, che ha partecipato con l’esponente del Governo Meloni alle iniziative organizzate a Battipaglia, Sarno e Baronissi, insieme al Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, al senatore Antonio Iannone, ai candidati al parlamento europeo Alberico Gambino, Ines Fruncillo e ai vertici provinciali del partito guidati dal presidente Giuseppe Fabbricatore. “La nostra è una provincia con tante prospettive di crescita economica e turistica, che può contare su un asset che va rafforzato anche dal punto di vista agricolo, nel segno della qualità. E proprio grazie all’impegno del Ministro Lollobrigida si è dato, a livello nazionale, un netto cambio di passo rispetto al passato. Il Governo Meloni, infatti, in 18 mesi ha investito per l’agricoltura più risorse di quanto sia stato fatto negli ultimi trent’anni. E di questo non possiamo che essere orgogliosi”. “Quella che si sta per concludere – aggiunge Vietri – è una campagna elettorale davvero entusiasmante, che sta dando speranza agli italiani che vogliono un’Europa diversa, più vicina alle nostre radici, alla nostra identità, meno burocratica e più vicina alla gente. Un obiettivo ambizioso che si potrà raggiungere soltanto esportando il modello vincente del buongoverno di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni, che guida le liste di FdI in tutta Italia e quindi anche nel nostro Sud. E sicuramente con lei manderemo la sinistra all’opposizione anche in Europa” conclude Vietri.

