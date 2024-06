GIFFONI VALLE PIANA. L’EX SINDACO PAOLO RUSSOMANDO ASSOLTO DALLE ACCUSE DI PECULATO

I giudici del Tribunale di Salerno hanno assolto, con formula piena, Paolo Russomando, ex Sindaco di Giffoni Valle Piana, dall’accusa di peculato per la gestione dei fondi del GAL, dopo la denuncia, presentata nei suoi confronti dall’attuale Sindaco Antonio Giuliano. Secondo i magistrati giudicanti le spese sostenute da Russomando, all’epoca dei fatti Presidente del Gruppo di Azione Locale Picentini, erano perfettamente coerenti con la missione societaria e non superavano i limiti.

“Dopo una lunga battaglia giudiziaria” scrive Russomando ” sono stato finalmente assolto da una accusa infamante perché il fatto non sussiste. Ringrazio il prof avvocato Giuseppe Della Monica per quanto ha fatto in questi 8 anni di udienze. Inoltre ringrazio i Giudici che hanno accolto la tesi difensiva del mio legale di fiducia. Infine un abbraccio ai miei amici e consulenti Claudio Romano Gennaro Fiume e Alberto Napoli per la vicinanza mostrata. Alla fine la verità ha trionfato e le bugie e le infamie costruite a tavolino non hanno prodotto danni alla mia persona e soprattutto al lavoro svolto negli anni del mio impegno politico a favore di Giffoni e del territorio dei PICENTINI.”