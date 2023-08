E’ scattato, oramai, il conto alla rovescia in casa Forza Italia, in vista della manifestazione del prossimo 29 Settembre: per il Berlusconi Day tutti i dirigenti provinciali e regionali sono al lavoro per la buona riuscita dell’evento. E, proprio da Paestum, l’europarlamentare del PPE-Forza Italia Lucia Vuolo lancia la sfida per far tornare Forza Italia ad essere il primo partito in Italia.

