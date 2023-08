SCAFATI. IL SINDACO ALIBERTI VIETA IL PRIDE: “C’E’ UN CORTEO RELIGIOSO”

Sono bastate poche ore a Pasquale Aliberti, Sindaco del Comune di Scafati, per modificare completamente la sua opinione riguardo al Pride, in programma per gli inizi di settembre nel centro capofila dell’agro. Dopo aver aperto all’evento – anche senza il patrocinio del Comune di Scafati – adesso Aliberti è pronto a fare un passo indietro ed a negare l’autorizzazione per l’evento, a causa della contemporaneità di una processione con la sfilata del Pride. Una decisione che è destinata a provocare polemiche e che sarà al centro della discussione anche nei prossimi giorni: il Pride, in programma a Scafati per il prossimo 16 Settembre, a questo punto è tutto nelle mani della Prefettura e della Questura di Salerno per le autorizzazioni al suo svolgimento.

